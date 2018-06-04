شؤون فلسطينية

تسرب غاز يتسبب في احتراق منزل ببيتونيا غرب رام الله

تسرب غاز يتسبب في احتراق منزل ببيتونيا غرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة اليوم،
 الأحد، من السيطرة على حريق منزل في بلدة بيتوينا غرب المحافظة.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن الطواقم، تمكنت من إخماد النيران، التي نشبت واشتعلت في مطبخ أحد المنازل بمنطقة الـ 17 في بلدة بيتونيا غرب رام الله نتيجة لتسرب الغاز من الخرطوم الواصل بين جهاز الغاز والاسطوانة، ما أدى إلى اشتعال النيران في المطبخ ومحتوياته وتلوث المنزل وتضرره بالدخان والسناج، فعمل الطاقم على تأمين واحتواء الاسطوانة، ومعالجة التسرب، ومكافحة النيران، وإخمادها، والحيلولة دون امتدادها لباقي أنحاء وأجزاء ومحتويات المنزل.

ومن جانبه، يهيب مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد حقوقي مأمون إعمور، بالمواطنين لضرورة تفقد وصلات وتمديدات الغاز المنزلي والاسطوانات وفحصها بواسطة رغوة الصابون، وتبديل التالف منها، وإغلاق الاسطوانات في حال الخروج من المنازل وعدم ترك الغاز مشتعلاً دون متابعة، ورقابة، خوفاً من حوادث لاتحمد عقباها، مع تأكيده على ضرورة سرعة الإبلاغ عن الحوادث على الرقم المجاني من كافة شبكات الاتصال؛ لتقليل زمن الوصول، وسرعة السيطرة الأولية على الحوادث في حال حدوثها.

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