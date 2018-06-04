شؤون فلسطينية

فيديو: ضابط إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حدثت في عملية (الجرف الصامد)

فيديو: ضابط إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حدثت في عملية (الجرف الصامد)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت القناة (العاشرة)، اعترافات للجيش الإسرائيلي، بمقتل جندي، أسرته حماس في خانيونس جنوب قطاع غزة.

ووفق الفيديو، الذي ترجمه موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية، فقد قال فيه، أحد ضباط الجيش: إنه خلال حرب (الجرف الصامد) في العام 2014، دخلت فرقة (المظليين) إلى مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، للكشف عن الأنفاق وتدميرها، وقبل أسبوع من (السبت الأسود) الذي وقع في رفح، وأدى إلى أسر هدار جولدين، منعت كتيبة تسمى (افي نوعم) وقوع حادثة مشابهة، وخطف جثة جندي إسرائيلي.

وأوضح الضابط، أنه عندما دخلت خلية من حماس، حاولت اختطاف جثة جندي من سلاح الهندسة المساعد عميت يوأري (20 عاماً)، ولكنها لم تتمكن من ذلك، مضيفًا: "اصطدمنا بخلية من حماس، وخلال الاشتباك معهم قتل جندي اسمه عميت يوأري وأصيبت إحدى المجندات، وتم أخذ الجثة على يد الخلية نحو المنزل الذي كانوا فيه".

وتابع: "سحبوه نحو البيت الذي تحصنوا فيه لأننا لم نلاحظهم بالبداية، لكننا توصلنا للمكان بعد وقف إطلاق النار، عندها قام القائد مسؤول اللواء (باسم افي) بقتل اثنين منهم، ولقد أصيب من قنبلة ألقوها عليه". 

وختم الضابط الإسرائيلي حديثه قائلًا: "بعد ذلك وصلنا الي العنصر الثالث بالمجموعة وقتلناه، وأخذنا جثة الجندي، وكل عناصر الخلية تم تصفيتهم، وأعدنا عميت ومنعنا حادث مثل هذا"، في إشارة الى حادثة هدار جولدين وارون شاؤول.

شاهد الفيديو..

 

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