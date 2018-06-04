حملة المقاطعة تؤكد رفضها إقامة مباراة الأرجنتين ودولة الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأكدت حملة المقاطعة- فلسطين، رفضها واستنكارها لإقامة المباراة الودية بين منتخب دولة الاحتلال، ونظيره الأرجنتيني في القدس، والمقررة في التاسع من الشهر الجاري.وأشارت الحملة إلى أن "دولة الاحتلال تحاول من خلال هذه المباراة التغطية على جرائمها ومجازرها المتتالية بحق الشعب الفلسطيني، والتي آخرها كان قتل أكثر من 123 فلسطينياً وجرح 33 ألفاً من المتظاهرين السلميين على حدود غزة "، وطالبت حملة المقاطعة خلال رسالة أرسلتها لرئيس البعثة الأرجنتينية في فلسطين ايدواردو ديمايو، بإلغاء إقامة المباراة، أو تغيير مكانها على الأقل، والالتزام بمبادئ فصل الرياضة عن السياسة لما في ذلك مصلحة لاستقرار جميع الشعوب.وتابعت في رسالتها: "إن إقامة هذه المباراة في القدس حتماً ستكلف الأرجنتين سمعتها الرياضية والأخلاقية وخسارة مشجعي منتخبها من جميع دول العالم المحبة للعدل والسلام، فهي بذلك تساهم في حرف الأنظار عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتجمل صورته البغيضة، عدا عن ترسيخها لفكرة القدس كعاصمة لدولة الاحتلال وهو الأمر الذي يخالف القانون الدولي".