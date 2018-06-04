إصابة واحدة على الأقل جراء إطلاق نار داخل كاتدرائية برلين

رام الله - دنيا الوطنأكدت الشرطة الألمانية، أن عناصرها أطلقوا الرصاص على رجل مشاغب في كاتدرائية برلين، أكبر كنائس العاصمة.وذكرت شرطة برلين على حسابها الرسمي، أن المشاكس أصيب في ساقه، داعية المواطنين إلى عدم ترويج الشائعات وتهويل الحادث، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأوضح المتحدث باسم الشرطة لوسائل الإعلام، أن المصاب مواطن نمساوي في سن 53 عاماً، أشهر سكيناً وأدلى بتصريحات عدائية في داخل الكنيسة، مضيفاً أن الشرطة لا تملك معلومات تشير إلى أن الحادث يحمل طابعاً "إرهابياً".وأفادت وسائل الإعلام الألمانية، بأن الشرطة وصلت إلى الكاتدرائية التاريخية التي تقع في جزيرة المتاحف وسط برلين بعد تلقيها معلومات عن مشادة بين شخصين.وتتحدث الصحف الألمانية عن مصاب ثان جراء الحادث، لكنها تختلف فيما إذا كان هو الطرف الآخر في المشادة أو أحد عناصر الأمن، مؤكدة أن سيارات الإسعاف هرعت للمكان.