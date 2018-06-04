دولي

فيديو: السفير الأمريكي لدى روسيا يتحدى بوتين

فيديو: السفير الأمريكي لدى روسيا يتحدى بوتين
رام الله - دنيا الوطن
كشف السفير الأمريكي لدى روسيا، جون هانتسمان، أنه تحدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من خلال مشاركته في تقليد الاستحمام خلال عيد الغطاس يوم 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأشار هانتسمان، خلال مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) الأمريكية، اليوم الأحد، رداً على سؤال حول شعوره بعد الغطس في حفرة مياه شبه متجمدة، إلى أنه أراد التنافس مع بوتين عن طريق أداء هذا الطقس، وقال: "عندما تنغمس في مياه بمثل هذه الدرجة من البرودة، لا تستطيع التحكم بعضلاتك وجهاز تنفسك".

وأوضح هانسمان: "كنت أريد الغطس ثلاث مرات لأن الرئيس بوتين دخل إلى المياه وغاص مرة واحدة عملياً، في الوقت الذي تنص فيه قواعد الطقس على ضرورة الغطس ثلاث مرات".

وأضاف السفير الأمريكي: "هذا يبعث رسالة مهمة حول ما إذا كان شعب الولايات المتحدة قادراً على أداء هذه الطقوس بطريقة صحيحة".

وفي إجابته عن سؤال بشأن الفائز في هذه المنافسة غير الرسمية، قال هانتسمان، ملتزما بالأسلوب الدبلوماسي: "المعلقون في هذه البلاد توصلوا بشكل عام إلى استنتاج مفاده أن الولايات المتحدة فعلت كل شيء بصورة صحيحة". 

وكان السفير الأمريكي قد زار يوم 20 كانون الثاني/ يناير الماضي دير القيامة في مجمع القدس الجديدة بضواحي موسكو، برفقة دبلوماسيين أمريكيين آخرين وأفراد عائلاتهم، حيث أطلعه ممثلون عن الكنيسة الأرثذوكسية الروسية على تاريخ الأيقونات الموجودة هناك، ليقوم بعد ذلك هو وزوجته وابنته بإشعال شموع في الكنيسة المحلية.

ومن ثم توجه هانسمان إلى نهر إيسترا، حيث أدى، على الرغم من الصقيع، طقس الاستحمام بمناسبة عيد الغطاس المسيحي من خلال الانغماس ثلاث مرات في مياه شبه متجمدة، ليحذو حذوه عدد من مرافقيه.

وسبق أن أعلن الكرملين أوائل العام 2018 وللمرة الأولى أن الرئيس الروسي، يؤدي بشكل دوري طقس الاستحمام في عيد الغطاس.


 


 

أخبار ذات صلة

إصابة واحدة على الأقل جراء إطلاق نار داخل كاتدرائية برلين

إصابة واحدة على الأقل جراء إطلاق نار داخل كاتدرائية برلين

بينهم أطفال.. مصرع تسعة أشخاص بغرق سفينة مهاجرين في تركيا

بينهم أطفال.. مصرع تسعة أشخاص بغرق سفينة مهاجرين في تركيا

محادثات تمهيدية استعداداً لقمة بين ترامب وبوتن

محادثات تمهيدية استعداداً لقمة بين ترامب وبوتن

إطلاق نار قرب (مارثون سان دييغو) في أمريكا واعتقال مشتبه به

إطلاق نار قرب (مارثون سان دييغو) في أمريكا واعتقال مشتبه به

التوتر الأمني على الحدود يزيد من دعم الإسرائيليين لنتنياهو

التوتر الأمني على الحدود يزيد من دعم الإسرائيليين لنتنياهو

أسباب إخضاع ترامب القنصلية الأمريكية في القدس للسفارة

أسباب إخضاع ترامب القنصلية الأمريكية في القدس للسفارة

الهند تُجري تجربة ناجحة لصاروخ قادر على حمل رأس نووي

الهند تُجري تجربة ناجحة لصاروخ قادر على حمل رأس نووي

محامي ترامب: التحقيق مع مُوكلي سيفتح معركة قانونية

محامي ترامب: التحقيق مع مُوكلي سيفتح معركة قانونية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

حملة المقاطعة تؤكد رفضها إقامة مباراة الأرجنتين ودولة الاحتلال الإسرائيلي

حملة المقاطعة تؤكد رفضها إقامة مباراة الأرجنتين ودولة الاحتلال الإسرائيلي

فيديو: متضامنون اسكتلنديون يغنون &#34;لكتب اسمك يا بلادي&#34; تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين

فيديو: متضامنون اسكتلنديون يغنون "لكتب اسمك يا بلادي" تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين

إصابة عدد من الأبقار بانفجار لغم في الأغوار الشمالية

إصابة عدد من الأبقار بانفجار لغم في الأغوار الشمالية

مصرع 12 مواطناً وإصابة 850 في 1153 حادث سير الشهر الماضي

مصرع 12 مواطناً وإصابة 850 في 1153 حادث سير الشهر الماضي

مخطط لإقامة مستوطنة قبالة غزة وشرعنة بؤرة استيطانية في الضفة

مخطط لإقامة مستوطنة قبالة غزة وشرعنة بؤرة استيطانية في الضفة

مفترق (السرايا) وسط غزة يتزين بصورة الشهيدة رزان النجار

مفترق (السرايا) وسط غزة يتزين بصورة الشهيدة رزان النجار

إصابة شاب برصاص الاحتلال شرقي خانيونس

إصابة شاب برصاص الاحتلال شرقي خانيونس

إصابة سائق شاحنة انقلبت في طريق وادي النار

إصابة سائق شاحنة انقلبت في طريق وادي النار

منوعات

مايا دياب مستاءة وتوّجه رسالة للرئيس عون

مايا دياب مستاءة وتوّجه رسالة للرئيس عون

تسريب أول صورة واضحة لإبنة وائل كفوري

تسريب أول صورة واضحة لإبنة وائل كفوري

صورة قديمة لأوس أوس تكشف فبركة &#34;رامز تحت الصفر&#34;

صورة قديمة لأوس أوس تكشف فبركة "رامز تحت الصفر"

مديحة يسري اكتشفت خيانة محمد فوزي لها بحيلة لاتخطر على البال

مديحة يسري اكتشفت خيانة محمد فوزي لها بحيلة لاتخطر على البال

إهانة جماعية للفنانين من محمد رمضان .. هكذا ردوا عليه

إهانة جماعية للفنانين من محمد رمضان .. هكذا ردوا عليه

في عمر الـ70 .. محمد عبده يرزق بطفلة ويطلق عليها هذا الاسم

في عمر الـ70 .. محمد عبده يرزق بطفلة ويطلق عليها هذا الاسم

زوج أحلام يكشف عن وجه ابنتهما لولوة لأول مرة

زوج أحلام يكشف عن وجه ابنتهما لولوة لأول مرة

رصد بريانكا شوبرا مع حبيبها الذي يصغرها ب10 سنوات بأحد المطاعم كاليفورنيا

رصد بريانكا شوبرا مع حبيبها الذي يصغرها ب10 سنوات بأحد المطاعم كاليفورنيا

ماذا تعني الإشارة السرية للملكة إليزابيث بترك حقبيتها على الكرسي؟

ماذا تعني الإشارة السرية للملكة إليزابيث بترك حقبيتها على الكرسي؟

هل هذه الصورة التي التقطها عمرو دياب بنفسه تؤكد علاقته بدينا الشربيني؟

هل هذه الصورة التي التقطها عمرو دياب بنفسه تؤكد علاقته بدينا الشربيني؟

عربي

بشار الأسد يعتزم زيارة كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ اون

بشار الأسد يعتزم زيارة كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ اون

قطر: لن نُشارك بأي عمل عسكري ضد إيران

قطر: لن نُشارك بأي عمل عسكري ضد إيران

فيديو: لأول مرة منذ عزله.. الأمير مقرن يستقبل ولي العهد السعودي

فيديو: لأول مرة منذ عزله.. الأمير مقرن يستقبل ولي العهد السعودي

مقتل 70 حوثياً خلال هجمات لقوات التحالف العربي في اليمن

مقتل 70 حوثياً خلال هجمات لقوات التحالف العربي في اليمن