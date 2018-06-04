بينهم أطفال.. مصرع تسعة أشخاص بغرق سفينة مهاجرين في تركيا

لقي تسعة مهاجرين غير شرعيين، بينهم ستة أطفال مصرعهم اليوم، الأحد، في حادث غرق سفينة قرب الساحل التركي في منطقة أنطاليا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية.





ووفق معلومات منظمة الهجرة الدولية لعام 2017، بلغ عدد المهاجرين، الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر 171 ألف شخص، بينما لقي أكثر من ثلاثة آلاف مصرعهم.

وكانت السفينة متجهة إلى أوروبا عبر المياه التركية، وغرقت قرب مدينة دمرة، حيث تمكن حرس حدود الساحل من إنقاذ خمسة أشخاص، بينما بقي شخص واحد مفقوداً، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).يذكر، أن المهاجرين غير الشرعيين، كثيراً ما يستخدمون تركيا ودول منطقة المتوسط كنقطة (ترانزيت) في طريقهم إلى أوروبا.