محادثات تمهيدية استعداداً لقمة بين ترامب وبوتن

رام الله - دنيا الوطنيعقد المسؤولون الأميركيون محادثات تمهيدية مع ممثلين روس؛ لترتيب قمة بين الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتن.وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال)، أمس السبت، أن سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون هانتسمان، يعمل في واشنطن على الإعداد لتفاصيل القمة.وقال مسؤول: إن عمل هانتسمان المتواصل، منذ عدة أشهر في واشنطن كان من أجل عقد اجتماع رسمي بين بوتن وترامب.وعلى الرغم من أن الرئيسين ترامب وبوتن التقيا وجهاً لوجه مرتين، إلا أن كلا اللقائين كانا على هامش اجتماعات دولية.ففي الصيف الماضي، اجتمع الرئيسان خلال قمة مجموعة العشرين في ألمانيا، كما اجتمعا في نوفمبر بقمة فيتنام.ولدى الدولتين الكثير من القضايا للمناقشة، بما في ذلك قضيتا سوريا وأوكرانيا، ومحاولة الكرملين التأثير في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وكان ترامب دعا بوتن لزيارة واشنطن، خلال اتصال هاتفي أثار جدلاً في آذار/ مارس الماضي، عندما هنأ بوتن بالفوز في الانتخابات الرئاسية.