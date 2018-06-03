إصابة عدد من الأبقار بانفجار لغم في الأغوار الشمالية

رام الله - دنيا الوطنأصيبت ثلاث بقرات، مساء اليوم، الأحد، جراء انفجار لغم في منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية.ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، فقد قال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن ثلاث بقرات تعود ملكيتها للمواطن فايز يوسف دراغمة، أصيبت جراء انفجار لغم في أحد حقول المنطقة، مبينًا أن قوة من جيش الاحتلال، حضرت عقب الانفجار، واحتجزت خمسة رعاة فلسطينيين.يذكر، أن حقول ألغام ما زالت موجود في منطقة الساكوت، الأمر الذي يشكل خطرًا على الرعاة ومواشيهم.