شؤون فلسطينية

مصرع 12 مواطناً وإصابة 850 في 1153 حادث سير الشهر الماضي

مصرع 12 مواطناً وإصابة 850 في 1153 حادث سير الشهر الماضي
رام الله - دنيا الوطن
شهد الشهر الماضي، مصرع 12 مواطناً، وإصابة 13 آخرين بجروح خطيرة، في 1153 حادث سير وقعت في الضفة الغربية.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، مساء اليوم الأحد، أن إدارة شرطة المرور، سجلت 1153 حادث سير، نتج عنها مصرع 12 مواطناً، وإصابة 850 آخرين، وصفت حالة 13 منهم بالخطيرة، و67 بالمتوسطة، و770 بالبسيطة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأشار البيان إلى أن شرطة المرور، فحصت الشهر الماضي 22562 مركبة، وأنزلت عن الشارع 426 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، وحررت 9386 مخالفة مرورية، وحجزت 834 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 747 مركبة غير قانونية.

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