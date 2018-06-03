مفترق (السرايا) وسط غزة يتزين بصورة الشهيدة رزان النجار

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رام الله - دنيا الوطنرفعت (الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار)، صورة للشهيدة المسعفة رزان النجار، وسط مدينة غزة.ووضعت الهيئة صورة ضخمة للشهيدة رزان، على مفترق (السرايا) وسط غزة، وفاءً وإكراماً لروحها الطاهرة، ولما قدمته خلال عملها المهني والإنساني في إنقاذ المصابين شرقي مدينة خانيونس.يذكر، أن الممرضة المسعفة رزان النجار، كانت قد استشهدت يوم الجمعة الماضي، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مباشر عليها، وتم إصابتها برصاصة في الصدر، استشهدت على إثرها على الفور شرقي مدينة خانيونس جنوب القطاع.