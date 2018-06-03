إطلاق نار قرب (مارثون سان دييغو) في أمريكا واعتقال مشتبه به
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة اعتقلت شخصاً يشتبه بأنه أطلق النار اليوم الأحد قرب موقع ماراثون سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية.
وقال موقع (سيتي نيوز سيرفيس): "إن الوضع تحت السيطرة وقد تم اعتقال امرأة، لكن الشرطة لم تُدل بأي تفاصيل ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن احتمال سقوط جرحى".
ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة اعتقلت شخصاً يشتبه بأنه أطلق النار اليوم الأحد قرب موقع ماراثون سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية.
وقال موقع (سيتي نيوز سيرفيس): "إن الوضع تحت السيطرة وقد تم اعتقال امرأة، لكن الشرطة لم تُدل بأي تفاصيل ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن احتمال سقوط جرحى".
وذكرت قناة تلفزيون محلية، أن الماراثون استؤنف بعيد الحادث، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).
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