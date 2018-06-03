إطلاق نار قرب (مارثون سان دييغو) في أمريكا واعتقال مشتبه به





وذكرت قناة تلفزيون محلية، أن الماراثون استؤنف بعيد الحادث، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).





رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة اعتقلت شخصاً يشتبه بأنه أطلق النار اليوم الأحد قرب موقع ماراثون سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية.وقال موقع (سيتي نيوز سيرفيس): "إن الوضع تحت السيطرة وقد تم اعتقال امرأة، لكن الشرطة لم تُدل بأي تفاصيل ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن احتمال سقوط جرحى".