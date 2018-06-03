إصابة شاب برصاص الاحتلال شرقي خانيونس

رام الله - دنيا الوطنأصيب، مساء اليوم الأحد، شاب جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه مجموعة من الشبان شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.ونقل الشاب إلى مستشفى الأوروبي؛ لتلقي العلاج في المستشفى، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة إلى الطفيفة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وأطلقت قوات الاحتلال، النار أكثر من مرة تجاه مجموعات من الشبان قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال الساعات الأخيرة.وانسحبت الآليات العسكرية الإسرائيلية، التي توغلت بشكل محدود شرقي خانيونس.وقال وزير الإسكان الإسرائيلي يؤاف غالانت لـ (إذاعة الجيش): "إذا وصلت الأمور إلى وضع لا يوجد فيه خيار؛ فإننا سندخل غزة، ونقضي على جميع قادة حماس، نحن نضبط أنفسنا أمام إرهاب الطائرات الورقية، ولكن حين نتحرك سنقضي على كل من يرسل الطائرات لأراضينا".