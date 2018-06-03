شؤون فلسطينية

إصابة سائق شاحنة انقلبت في طريق وادي النار

إصابة سائق شاحنة انقلبت في طريق وادي النار
رام الله - دنيا الوطن
أصيب سائق شاحنة (من النوع الكبير)، جراء انقلابها في طريق وادي النار شرق بيت لحم (في حادث ذاتي).

وهرعت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إلى المكان، وعملت على تقديم العلاج لسائق الشاحنة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصف حالته بالمتوسطة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

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