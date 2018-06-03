الرجوب يدعو لحرق صور ليونيل ميسي

رام الله - دنيا الوطندعا اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، لحرق صور النجم ليونيل ميسي، في حال مشاركته في المباراة الودية بين منتخب بلاده الأرجنتين وإسرائيل، والمقررة الأسبوع المقبل في القدس.ومن المقرر، أن تحل الأرجنتين ضيفة على إسرائيل على ملعب تيدي في مدينة القدس في التاسع من حزيران/ يونيو، في آخر مباراة تحضيرية لها قبل خوض غمار كأس العالم في روسيا 14 حزيران/ يونيو- 15 تموز/ يوليو.وقدم الرجوب، اليوم الأحد، رسالة احتجاج الى الممثلية الأرجنتينية في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، موجهة إلى الحكومة الأرجنتينية، واتحاد كرة القدم، داعياً بشكل خاص نجم نادي برشلونة الإسباني لعدم المشاركة في المباراة.وقال الرجوب للصحافيين، وفق ما نقلت عنه قناة (سكاي نيوز): "ميسي هو رمز للمحبة والسلام.. نطالبه ألا يكون جسراً لتبييض وجه الاحتلال"، مؤكدًا أنه ابتداءً من اليوم، سنبدأ حملة ضد الاتحاد الأرجنتيني، نستهدف فيها ميسي شخصياً الذي يحظى بعشرات الملايين من المعجبين في الدول العربية والإسلامية، سنستهدف ميسي، ونطالب الجميع بأن يحرق القميص العائد له ويحرق صورته ويتخلى عنه.وعبر الرجوب عن أمله، بألا يأتي ميسي لخوض المباراة، مشيرًا إلى أنه تواصل مع أطراف عدة بينها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو في محاولة لإقناع الاتحاد الأرجنتيني بإلغاء المباراة، لأن حدوثها يعتبر خرقاً لقانون الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة، وأيضاً هو خرق لقوانين (الفيفا).