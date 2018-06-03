يديعوت تزعم: سقوط طائرة تحمل عبوة قرب كرم أبو سالم شرقي رفح

رام الله - دنيا الوطنزعمت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأن طائرة ورقية تحمل عبوة ناسفة، أطلقت من جنوب قطاع غزة مساء اليوم الأحد، وسقطت بالقرب من السياج الحدود في منطقة كرم أبو سالم.وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أنه تم استدعاء خبراء المتفجرات لفحص العبوة، نافية في الوقت ذاته وقوع إصابات بين المستوطنين.