"دنيا الوطن" تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين.وطالبت الوزارة، المواطنين بالتواجد عند الساعة العاشرة صباح غدٍ الاثنين، في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس جنوب قطاع غزة.