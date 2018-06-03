شؤون فلسطينية

فيديو: بعد اصابتهم في مسيرة العودة.. قصة مؤثرة لشقيقين يعملان بالصيد

فيديو: بعد اصابتهم في مسيرة العودة.. قصة مؤثرة لشقيقين يعملان بالصيد
صورة من الفيديو
خاص دنيا الوطن – محمد جلو
في ظل ظروف صعبة، وأوضاع متردية، إضافة إلى البطالة المتفشة في قطاع غزة، تعيش أسرة الصياد الفلسطيني عادل الشريف بين أزقة معسكر الشاطئ، المكونة من (15) فرداً، وفي ذات يوم جمع الأب أولاده ليعلمهم الصيد في بحر غزة، بعد أن قطع راتبه من قبل السلطة الفلسطينية منذ (12 عاماً).

فلم يكن يعلم هذا الصياد أن الحال سيضيق به، بعد إصابة أولاده الاثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرة العودة الكبرى عند حدود قطاع غزة، ليروي لنا نجله الأكبر "رامي" عن قصته وتجربته في البحر قبل اصابته.

" كنت أعمل صياد في قارب صغير، وكان في مخاطر علينا، ومشاكل مع البحرية الإسرائيلية في مصادرة غزلنا وأدوات الصيد النا، وملاحقتنا، وفي يوم من الأيام صادرت لنا غزل بقيمة ثمانية ألف شيكل، إضافة إلى أنه تم ملاحقتنا لاعتقالنا".

وأكمل رامي انه لا يوجد شخص في عائلته، يعمل في مجال الصيد بعد إصابته، نظراً لأن والده كبير بالسن، ونجله الأصغر مصاب، واخوته ما زالوا صغار بالسن، لافتاً إلى أنهم يعانون حياة صعبة وأوضاعاً متردية؛ لعدم وجود أي دخل يشترون به أدني مقومات الحياة الأساسية.

وقال: " إنه رغم إصابتي، ووضع الصعب الذي أعيش به، إلا أنه لم يكن هناك أي شخص سأل عني وعن أسرتي، رغم أنني مصاب في مسيرة العودة، وحتى هذه اللحظة أشتري الدواء على نفقتي الخاصة، وهناك ديون كثيرة على؛ بسبب إصابتي وعلاجها".

في غرفة صغيرة بجانب أخيه، يجلس النجل الأصغر لرامي "يحيى"، الذي أصيب هو أيضاً بطلق ناري إسرائيلي بقدمه في مسيرة العودة، إضافة إلى عدة إصابات في أعوامٍ سابقة، ليقول: "كنت أعمل صياد مع والدي وأخي الأكبر، والأن معطل عن العمل، بسبب إصابتي في قدمي، وأعاني من مضاعفات ونزيف، ومشاكل في الأعصاب".

وأشار يحيى إلى أنه يعاني ظروف معيشة صعبة، وضيق في بيتهم بسبب أعدادهم الكبيرة، الذين لا يعملون، فمنهم الأب الذي انقطع راتبه، وأخيه المصاب، واخوته الذين ما زالوا صغار بالسن، مناشداً الرئيس محمود عباس، وأصحاب القلوب الرحيمة بالنظر بعين الرحمة لهم، وأوضاعهم الصعبة، وضرورة توفير علاج لهم، والسؤال عنهم رغم اصابتهم، لرفع معنويتهم النفسية والصحية.

 



 

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