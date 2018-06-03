فيديو: مجموعة شبابية تشكل فريق إسعاف تطوعي لمساعدة جرحى مسيرة العودة

خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيشحين استمرت مواجهات مسيرات العودة بشكل مستمر، وتدفق حالات الجرحى ميدانياً وبالمستشفيات، أصر الممرض عماد عصفور من مدينة خانيونس جنوب القطاع على تشكيل مجموعات شبابية من الممرضين لأجل التخفيف من كاهل الجرحى.وقام عصفور بتشكيل مجموعة من الشباب الممرضين، من كافة محافظات القطاع، من أجل اسناد ومساعدة الجرحى في عملية تضميد الجروح، واستكمال علاجهم في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسات الصحة نقص حاد بالمستلزمات الطبية، جراء كثافة الجرحى التي وصلت المستشفيات خلال الأسابيع الماضية.وأشار عصفور في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن التكاليف التي تحتاجها المبادرة كلها من مجهودهم الشخصي، بجانب بعض التبرعات التي قدمها بعض فاعلي الخير بغزة، من أجل مواصلة عمل المبادرة في الوقوف بجانب الجرحى داخل منازلهم.وتواجه المبادرة ضغوط كبيرة في ممارسة عملها، اثناء زيارة المصابين في منازلهم، الامر الذي يستدعي الى تكثيف الجهود، وضم عدد آخر من الممرضين، من أجل الوصول لنسبة كبيرة من الجرحى.