قرار جديد من حكومة نتنياهو بشأن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.. فما هو؟

رام الله - دنيا الوطن

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، خصم الأضرار الناجمة عن حرائق الطائرات الورقية في غلاف قطاع غزة من عائدات ضراب السلطة الفلسطينية.







وقال تلفزيون (ريشت كان)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر تعليماته بخصم قيمة الأضرار الناجمة عن حرائق الطائرات الورقية في غلاف غزة من عائدات ضرائب السلطة.







وابتدع المتظاهرون على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فكرة حرائق الطائرات الورقية من أجل إلهاء قناصة الاحتلال الإسرائيلي بالحرائق الناجمة عنها بدلاً من استهدافهم.







وتقدر الخسائر الإسرائيلية جراء الحرائق المندلعة في حقول مستوطنات غلاف غزة بمئات ملايين الشواكل، حيث أن الفلسطينيين منذ عدة أسابيع يطلقون تلك الطائرات من الحدود الشرقية للقطاع.

