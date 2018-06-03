استطلاع رأي: %28 من الإسرائيليين يدعون حكومتهم لإعادة احتلال غزة

رام الله - دنيا الوطنبعد جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة، نُشر استطلاع رأي، في نشرة الأخبار الإسرائيلية حول رأي الجمهور الإسرائيلي فيما يتعلق بالمعركة بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، وأداء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان خلالها.يعود المعطى الأهم في هذا الاستطلاع، الذي أجراه معهد (مدغام)، ونشره موقع (المصدر) إلى السؤال "ما هي الخطوات الصحيحة وفق رأيك التي ستتخذها إسرائيل بشأن غزة؟".وأعتقد أكثرية الإسرائيليين، %40، أنه يجب التخفيف عن سكان غزة؛ %28 من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب احتلال القطاع وإسقاط حكم حماس؛ %18 يفضلون بقاء الوضع دون تغيير؛ و%11 لم يعربوا عن رأيهم حول الموضوع.وأظهر الاستطلاع أن %62 من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو عمل بشكل جيد في جولة القتال الأخيرة، بينما يعتقد %28 أنه لم يؤدِ عمله جيدا، كما أن الإسرائيليين راضون عن أداء ليبرمان، وأعرب %59 منهم عن رضاهم، فيما أعرب %28 عن عدم رضاهم.وتضمن الاستطلاع سؤالا لمعرفة إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تعمل إلى حد كاف لتجنب الحرب في الجنوب، أجاب %53 من الإسرائيليين أن الحكومة لا تؤدي عملها إلى حد كاف، فيما أجاب %40 من المستطلعة آراؤهم أنها تؤدي عملها إلى حد كاف.