فيديو: طفل أسعفته "رزان" يبكي عليها بحرقه: "ياريت أنا ولا إنتي"
رام الله - دنيا الوطن
بالقرب من بيت عزاء الشهيدة المسعفة رزان النجار، جلس طفل فلسطيني يبكي عليها بحرقة شديدة.
وقال الطفل، إن الشهيدة رزان أسعفته من إصابته خلال مشاركته بمسيرات العودة على حدود غزة، مضيفًا: "ياريت أنا ولا إنتي".
شاهد الفيديو..
بالقرب من بيت عزاء الشهيدة المسعفة رزان النجار، جلس طفل فلسطيني يبكي عليها بحرقة شديدة.
وقال الطفل، إن الشهيدة رزان أسعفته من إصابته خلال مشاركته بمسيرات العودة على حدود غزة، مضيفًا: "ياريت أنا ولا إنتي".
شاهد الفيديو..
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