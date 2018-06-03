شؤون فلسطينية

فيديو: طفل أسعفته "رزان" يبكي عليها بحرقه: "ياريت أنا ولا إنتي"

فيديو: طفل أسعفته "رزان" يبكي عليها بحرقه: "ياريت أنا ولا إنتي"
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
بالقرب من بيت عزاء الشهيدة المسعفة رزان النجار، جلس طفل فلسطيني يبكي عليها بحرقة شديدة.

وقال الطفل، إن الشهيدة رزان أسعفته من إصابته خلال مشاركته بمسيرات العودة على حدود غزة، مضيفًا: "ياريت أنا ولا إنتي".

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