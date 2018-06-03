الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين بزعم مهاجمة جندي إسرائيلي وخطف سلاحه
رام الله - دنيا الوطن
أكد موقع (ريشت كان)، أن قوة من الجيش الإسرائيلي، اعتقلت خمسة فلسطينيين، بزعم مهاجمة جندي إسرائيلي تحت تهديد السلاح، في (بيت كاما) وخطف سلاحه.
وقال الموقع الإسرائيلي: إنه الجيش وصل للمجموعة، وتمكن بعد عناء من اعتقالها.
أكد موقع (ريشت كان)، أن قوة من الجيش الإسرائيلي، اعتقلت خمسة فلسطينيين، بزعم مهاجمة جندي إسرائيلي تحت تهديد السلاح، في (بيت كاما) وخطف سلاحه.
وقال الموقع الإسرائيلي: إنه الجيش وصل للمجموعة، وتمكن بعد عناء من اعتقالها.
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