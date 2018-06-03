الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين بزعم مهاجمة جندي إسرائيلي وخطف سلاحه

رام الله - دنيا الوطنأكد موقع (ريشت كان)، أن قوة من الجيش الإسرائيلي، اعتقلت خمسة فلسطينيين، بزعم مهاجمة جندي إسرائيلي تحت تهديد السلاح، في (بيت كاما) وخطف سلاحه.وقال الموقع الإسرائيلي: إنه الجيش وصل للمجموعة، وتمكن بعد عناء من اعتقالها.