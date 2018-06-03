شعث: متوجهون لأوروبا وآسيا وإفريقيا لحشد الدعم في الجمعية العامة

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، أن الرئيس محمود عباس، أوعز لمجموعة من المسؤولين بالتحرك في الايام المقبلة، باتجاه دول أوروبا وآسيا وإفريقيا لحشد الدعم لهذه الخطوة في الجمعية العامة.وقال شعث: إن الطريق القانوني المتاح أمامنا بعد عرقلة مشروع قرار الحماية الدولية في مجلس الامن بالـ(فيتو) الأمريكي هو التوجه للجمعية العامة تحت بند (متحدون من أجل السلام).وأضاف لاذاعة (صوت فلسطين)، أنه ينبغى على الفلسطينيين، التحرك الان لحشد التأييد لهذه الخطوة وايضا لاقناع مجموعة من الدول بارسال قواتها للاراضي الفلسطينية لتطبيق القرار.