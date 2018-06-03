أبو شهلا: سيتم قريبًا تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل إجباري

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير العمل مأمون أبو شهلا، أن افتتاح مؤسسة الضمان الاجتماعي، سيتم غداً في رام الله.وقال أبو شهلا: إن المؤسسة ستقوم بتحقيق العديد من المزايا للمواطنين أهمها التقاعد، الأمومة، وحوادث العمل، إضافة لتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي سيصبح إجبارياً قريبًا.وأضاف أبو شهلا بان المؤسسة، ستستوعب في غضون ثلاث سنوات ما يقارب من مليون مواطن، لافتًا إلى أن الافتتاح سيكون برعاية وحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله.