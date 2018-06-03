عشراوي: يجب محاكمة قادة أمريكا في القضاء الدولي

رام الله - دنيا الوطنأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، أن مواجهة انتهاكات وتصعيد الاحتلال تتطلب الاستناد لعدد من الاجراءات، وهي: دعم صمود المواطن على الأرض، وإيجاد الوسائل القانونية محليا ودوليا، وتحرك الدول بشكل فرديوجماعي لإلزام سلطات الاحتلال بالقرارات الدولية، وكذلك اللجوء للقضاء الدولي لمحاكمة قادة أمريكا واسرائيل على حد سواء.وقالت عشراوي : إن الولايات المتحدة الأمريكية غيرت قواعد اللعبة وانحازت بشكل تام وواضح لسلطات الاحتلال، في وقت يعجز فيه المجتمع الدولي عن كبح جماح اسرائيل وإلزامهابالقانون الدولي.من جهة ثانية، اعتبرت عشراوي أن محاولات السفير الأمريكي في اسرائيل فريدمان بنقل صلاحيات القنصلية إلى السفارة الأمريكية بمثابة اعتراف من واشنطن بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 جزء من اسرائيل وملحق لها.في سياق آخر، دعت عشراوي إلى ضرورة متابعة الدول التي امتنعت عن التصويت على مشروع القرار الكويتي الفلسطيني في مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.