شؤون فلسطينية

البنك العربي يوقع اتفاقية دعم لجمعية رعاية وتأهيل الكفيف

البنك العربي يوقع اتفاقية دعم لجمعية رعاية وتأهيل الكفيف
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
وقع البنك العربي مؤخرا اتفاقية دعم لجمعية رعاية وتأهيل الكفيف في جنين ضمن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية (معاً)، والذي يهدف الى خدمة عدة قطاعات تشمل الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.

حيث شملت الاتفاقية شراء 10 طابعات بريل لطلبة المدرسة التابعة للجمعية، وكذلك توفير كسوة العيد لكافة الأطفال المنتسبين للجمعية والبالغ عددهم 52 طفل تم توزيعها عليهم خلال مأدبة إفطار اقيمت خصيصا للمكفوفين وذويهم بمشاركة مجموعة من موظفي البنك العربي ضمن رؤية البنك وتوجهاته نحو إشراك موظفيه بالنشاطات المجتمعية التطوعية الهادفة، والتي تعزز بدورها من انتماء الموظف لمجتمعه.

وفي تعليقه على هذا النشاط اوضح جمال حوراني مدير منطقة فلسطين أن برنامج المسؤولية الاجتماعية يلقى اهتماما كبيرا من البنك العربي من خلال تنفيذ مبادرات ونشاطات تنموية تنصب بشكل مباشر في خدمة المجتمع المحلي، حيث يسعى البنك العربي من خلال هذه المبادرة الى المساهمة في الجهود الرامية الى دعم فئة المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير حياة كريمة لهم.

بدورها شكرت رئيسة الجمعية لطفية النفاع البنك العربي على اهتمامه بالجمعية والمستفيدين منها وتقديم الدعم والاهتمام للأطفال المكفوفين. كما ثمنت مساهمته لتوفير 10 طابعات بريل يتم تسليمهم خلال شهر تموز المقبل، والتي من شأنها تسهيل مسيرة التعليم للطلبة المكفوفين وتلبية متطلباتهم.

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