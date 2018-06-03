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تفاصيل الخطة الأمريكية للاعتراف بالجولان لصالح إسرائيل

تفاصيل الخطة الأمريكية للاعتراف بالجولان لصالح إسرائيل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أنه تم في الأسبوع الماضي، عرض خطة على مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين في واشنطن، تقضي باعتراف أمريكي بهضبة الجولان كجزء من إسرائيل.

 وتتضمن الخطة تطبيق الاتفاقيات التجارية الإسرائيلية - الأمريكية على مرتفعات الجولان وصياغة رسالة "تعترف بالتغييرات التي حدثت على الأرض"، مثل تلك الرسالة التي قدمها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش إلى أريئيل شارون رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، بخصوص الضفة الغربية.

هذه الخطة هي جزء من جهد مكثف يبذله أعضاء (كونغرس) الأمريكي، بقيادة السيناتور تيد كروز، لترسيخ السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان بدعم أمريكي، بالإضافة إلى ذلك، يدفع عضو مجلس النواب رون دي سانتيس مبادرة مماثلة.

تتضمن الخطة ستة أقسام: تحويل الميزانيات إلى مشاريع إسرائيلية أمريكية مشتركة في الجولان؛ توسيع نطاق الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مثل اتفاقية التجارة الحرة، بحيث تنطبق على مرتفعات الجولان، بالإضافة إلى وضع علامات (Made in Israel) على منتجات الجولان، وصياغة وثيقة من قبل (كونغرس) تنص على أن سوريا لن ترجع إلى مرتفعات الجولان، وإرسال وفود رسمية من (كونغرس) إلى الجولان، وصياغة وثائق رسمية في المجلس الأمريكي، تعترف بالسيادة الإسرائيلية في الجولان.

في هذه المرحلة، لم يتم بعد تحديد الصيغة الدقيقة لخطاب الاعتراف من قبل (كونغرس)، إلا أنه وفقاً لأحد المقترحات، "نظراً للتغييرات التي حدثت في الميدان بما في ذلك التسلل الإيراني إلى سوريا ولبنان، فإنه من غير الواقعي توقع انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان".

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