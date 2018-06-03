شؤون فلسطينية

مستوطنون يواصلون تخريب سيارات فلسطينيين وسط الضفة

مستوطنون يواصلون تخريب سيارات فلسطينيين وسط الضفة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس)، أن عدد من الفلسطينيين من قرية حوسان في وسط الضفة الغربية، تعرضت سياراتهم للتخريب وتم ثقب إطاراتها وكتابة شعارات معادية، من قبل مستوطنين.

 وكتبت على جدران عدد من المنازل ومخزن في القرية شعارات "اليهود لا يسكتون" و "من حوسان يرشقون الحجارة".

وأظهرت كاميرات الحراسة ثلاثة مستوطنين ملثمين يدخلون إلى القرية ويدمرون عجلات شاحنة متوقفة، فيما أكدت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية تحتجز الآن اثنين يشتبه في ارتكابهما جرائم كراهية، معروفة باسم "بطاقة الثمن".

أخبار ذات صلة

أبو شهلا: سيتم قريبًا تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل إجباري

أبو شهلا: سيتم قريبًا تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل إجباري

عشراوي: يجب محاكمة قادة أمريكا في القضاء الدولي

عشراوي: يجب محاكمة قادة أمريكا في القضاء الدولي

البنك العربي يوقع اتفاقية دعم لجمعية رعاية وتأهيل الكفيف

البنك العربي يوقع اتفاقية دعم لجمعية رعاية وتأهيل الكفيف

الصحة: نحتاج 19 مليون دولار لمواجهة التطورات الميدانية بمسيرة العودة

الصحة: نحتاج 19 مليون دولار لمواجهة التطورات الميدانية بمسيرة العودة

صيدم يفتتح عدة مرافق في الجامعة العربية الأمريكية

صيدم يفتتح عدة مرافق في الجامعة العربية الأمريكية

الخارجية: إسرائيل تواصل تنفيذ مخططاتها التي تحول دون إقامة دولتنا

الخارجية: إسرائيل تواصل تنفيذ مخططاتها التي تحول دون إقامة دولتنا

أوتشا: هدم تجمع (الخان الأحمر) قد يرقى لجريمة حرب

أوتشا: هدم تجمع (الخان الأحمر) قد يرقى لجريمة حرب

أعضاء بالكنيست الإسرائيلي يوقعون على عريضة لطرد حنين زعبي

أعضاء بالكنيست الإسرائيلي يوقعون على عريضة لطرد حنين زعبي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي: يجب محاكمة قادة أمريكا في القضاء الدولي

عشراوي: يجب محاكمة قادة أمريكا في القضاء الدولي

البنك العربي يوقع اتفاقية دعم لجمعية رعاية وتأهيل الكفيف

البنك العربي يوقع اتفاقية دعم لجمعية رعاية وتأهيل الكفيف

مستوطنون يواصلون تخريب سيارات فلسطينيين وسط الضفة

مستوطنون يواصلون تخريب سيارات فلسطينيين وسط الضفة

الصحة: نحتاج 19 مليون دولار لمواجهة التطورات الميدانية بمسيرة العودة

الصحة: نحتاج 19 مليون دولار لمواجهة التطورات الميدانية بمسيرة العودة

صيدم يفتتح عدة مرافق في الجامعة العربية الأمريكية

صيدم يفتتح عدة مرافق في الجامعة العربية الأمريكية

الخارجية: إسرائيل تواصل تنفيذ مخططاتها التي تحول دون إقامة دولتنا

الخارجية: إسرائيل تواصل تنفيذ مخططاتها التي تحول دون إقامة دولتنا

أوتشا: هدم تجمع (الخان الأحمر) قد يرقى لجريمة حرب

أوتشا: هدم تجمع (الخان الأحمر) قد يرقى لجريمة حرب

إطلاق تطبيق (بنكي أون لاين) على الأجهزة الذكية العاملة بنظام الأندرويد

إطلاق تطبيق (بنكي أون لاين) على الأجهزة الذكية العاملة بنظام الأندرويد

منوعات

مايا دياب مستاءة وتوّجه رسالة للرئيس عون

مايا دياب مستاءة وتوّجه رسالة للرئيس عون

تسريب أول صورة واضحة لإبنة وائل كفوري

تسريب أول صورة واضحة لإبنة وائل كفوري

صورة قديمة لأوس أوس تكشف فبركة &#34;رامز تحت الصفر&#34;

صورة قديمة لأوس أوس تكشف فبركة "رامز تحت الصفر"

مديحة يسري اكتشفت خيانة محمد فوزي لها بحيلة لاتخطر على البال

مديحة يسري اكتشفت خيانة محمد فوزي لها بحيلة لاتخطر على البال

إهانة جماعية للفنانين من محمد رمضان .. هكذا ردوا عليه

إهانة جماعية للفنانين من محمد رمضان .. هكذا ردوا عليه

في عمر الـ70 .. محمد عبده يرزق بطفلة ويطلق عليها هذا الاسم

في عمر الـ70 .. محمد عبده يرزق بطفلة ويطلق عليها هذا الاسم

زوج أحلام يكشف عن وجه ابنتهما لولوة لأول مرة

زوج أحلام يكشف عن وجه ابنتهما لولوة لأول مرة

رصد بريانكا شوبرا مع حبيبها الذي يصغرها ب10 سنوات بأحد المطاعم كاليفورنيا

رصد بريانكا شوبرا مع حبيبها الذي يصغرها ب10 سنوات بأحد المطاعم كاليفورنيا

ماذا تعني الإشارة السرية للملكة إليزابيث بترك حقبيتها على الكرسي؟

ماذا تعني الإشارة السرية للملكة إليزابيث بترك حقبيتها على الكرسي؟

هل هذه الصورة التي التقطها عمرو دياب بنفسه تؤكد علاقته بدينا الشربيني؟

هل هذه الصورة التي التقطها عمرو دياب بنفسه تؤكد علاقته بدينا الشربيني؟

عربي

قطر: لن نُشارك بأي عمل عسكري ضد إيران

قطر: لن نُشارك بأي عمل عسكري ضد إيران

فيديو: لأول مرة منذ عزله.. الأمير مقرن يستقبل ولي العهد السعودي

فيديو: لأول مرة منذ عزله.. الأمير مقرن يستقبل ولي العهد السعودي

مقتل 70 حوثياً خلال هجمات لقوات التحالف العربي في اليمن

مقتل 70 حوثياً خلال هجمات لقوات التحالف العربي في اليمن

مقتدى الصدر يُرحب بعودة يهود العراق إلى بلادهم لكن بشرط

مقتدى الصدر يُرحب بعودة يهود العراق إلى بلادهم لكن بشرط