مستوطنون يواصلون تخريب سيارات فلسطينيين وسط الضفة

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن عدد من الفلسطينيين من قرية حوسان في وسط الضفة الغربية، تعرضت سياراتهم للتخريب وتم ثقب إطاراتها وكتابة شعارات معادية، من قبل مستوطنين.وكتبت على جدران عدد من المنازل ومخزن في القرية شعارات "اليهود لا يسكتون" و "من حوسان يرشقون الحجارة".وأظهرت كاميرات الحراسة ثلاثة مستوطنين ملثمين يدخلون إلى القرية ويدمرون عجلات شاحنة متوقفة، فيما أكدت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية تحتجز الآن اثنين يشتبه في ارتكابهما جرائم كراهية، معروفة باسم "بطاقة الثمن".