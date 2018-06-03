شؤون فلسطينية

صيدم يفتتح عدة مرافق في الجامعة العربية الأمريكية

صيدم يفتتح عدة مرافق في الجامعة العربية الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم الأحد، عدة فعاليات ومرافق بالجامعة العربية الأمريكية في جنين، شملت افتتاح يوم الهندسة والتكنولوجيا التاسع، وعيادات العلاج الطبيعي والوظيفي، والصالة الرياضية متعددة الأغراض.

جاء ذلك، بحضور ومشاركة رئيس الجامعة أ.د. علي أبو زهري ونوابه وأعضاء من الهيئتين الإدارية والأكاديمية، ونائب محافظ جنين كمال أبو الرب، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي في وزارة التربية د. إيهاب القبج، ونقيب المهندسين د. جلال الدبيك، والمديرون العامون في “التربية” نديم سامي وصادق الخضور ومحمد الحواش، ومديري التربية في جنين وقباطية طارق علاونة ومحمد زكارنة، وممثلين عن المؤسسات ذات العلاقة واتحاد المعلمين.

وفي كلمته خلال الفعاليات، بارك صيدم للجامعة افتتاح هذه الفعاليات والمرافق، مؤكداً اهتمام الوزارة باستحداث تخصصات تعزز الإقبال على التعليم المهني والتقني، مبدياً استعداد الوزارة للتعاطي بكل إيجابية مع أي توجه للجامعات على هذا الصعيد.

كما بارك صيدم للطلبة المشاركين في معرض يوم الهندسة؛ إبداعاتهم التي تجسد تميز الشباب الفلسطيني رغم كل الظروف الصعبة والتحديات التي تواجههم، داعياً القطاع الخاص والشركات لتبني إبداعات هؤلاء الطلبة.

وأعلن صيدم عن اعتماد برنامج البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والطاقة المتجددة للجامعة الأمريكية، معرباً عن أمله بأن يسهم هذا البرنامج في تحقيق خدمة نوعية لطلبة الجامعة؛ كونه يتضمن عديد المعارف المتخصصة، مشدداً على اهتمام الوزارة بالمعايير التي تضمن تحقيق النوعية في قطاع التعليم العالي وعدم اعتماد برامج أكاديمية مكررة لا تلبي حاجات سوق العمل المحلية والعالمية ولا تتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية والمستدامة.

بدوره، أشاد أبو زهري بالجهود التي تبذلها وزارة التربية وقيادتها للنهوض بالمسيرة التعليمية وقطاع التعليم، لافتاً إلى أن مشاريع الطلبة في معرض يوم الهندسة تهدف إلى إطلاع المجتمع المحلي والقطاع الخاص على إبداعاتهم.

وقدّم أبو زهري شكره للوزير وطاقم الوزارة على اعتماد برنامج “الهندسة الكهربائية والطاقة المتجددة”، مؤكداً مُضي الجامعة قُدماً في مساندة جهود الوزارة التطويرية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية على صعيد التعليم وبشكل خاص قطاع التعليم العالي والسعي الدؤوب لتحسين مخرجات هذا القطاع ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.

وفي السياق ذاته، نقل أبو الرب للحضور تحيات المحافظ إبراهيم رمضان، مشيداً بجهود الوزير صيدم وطاقم الوزارة للنهوض بقطاع التعليم، شاكراً إدارة الجامعة على جهودها في دعم المجتمع المحلي، مؤكداً مساندة المحافظة لكافة الجهود الدؤوبة هذه للارتقاء بالمجتمع الفلسطيني.

من جهته، تطرق الدبيك خلال كلمة له في يوم الهندسة؛ إلى ضرورة التفكير بعقلية المهندس للنهوض بالمجتمع، مؤكداً أهمية التكامل والتشبيك مع المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيداً بالعلاقة العميقة مع وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة الأمريكية لخدمة قطاع المهندسين.

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