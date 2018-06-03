قطر: لن نُشارك بأي عمل عسكري ضد إيران

رام الله - دنيا الوطن

قال نائب رئيس الوزراء القطري، وزير الدفاع، خالد العيطة: إن بلاده لن تشارك في أي حرب ضد إيران، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة، لن تقدم على هذه الخطوة الخطيرة.







وتساءل العيطة، ما إذا كان من الحكمة دعوة الولايات المتحدة وإسرائيل لمهاجمة إيران، محذراً من أن محاولات طرف ثالث لم يسمه دفع المنطقة أو دولة فيها؛ لشن حرب ضد طهران أمر في غاية الخطورة.

وأكد العطية، في كلمة له اليوم، أثناء مؤتمر أمني دولي منعقد في سنغافورة، وجود خلافات عديدة بين قطر وإيران، مضيفاً أن ذلك لا يعني أن تسعى الدوحة إلى إشعال حرب في المنطقة، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).وأشار الوزير القطري إلى أن إيران جارة، وعلى دول المنطقة الجلوس معها حول طاولة الحوار، ومناقشة جميع الملفات العالقة من أجل إحلال السلام في المنطقة، وليس إشعال حرب فيها.وقال العطية، رداً على سؤال حول ما إذا كانت قطر ستسمح باستخدام قواعدها الجوية لشن غارات على إيران في حال اندلاع حرب، إن الدوحة ليست من دعاة الحرب، بل تؤيد الحوار والتفاوض، متابعاً: "باعتقادي، الولايات المتحدة أكثر حكمة من أن تخوض حرباً ضد إيران".ودعا الوزير، إلى إنقاذ الاتفاق النووي المُبرم بين طهران ومجموعة "5+ 1" في عام 2015 والذي انسحبت الولايات المتحدة منه في الشهر الماضي، مشدداً على أنه ينبغي على الجميع التمسك بذلك، والمضي قدماً من هذا المنطلق.وأعرب العطية، عن التزام قطر الثابت بمحاربة الإرهاب، وتنفيذ القرارات الأممية في هذا الشأن.