أعضاء بالكنيست الإسرائيلي يوقعون على عريضة لطرد حنين زعبي

رام الله - دنيا الوطن

وقع أكثر من أربعين عضواً في الكنيست الإسرائيلي، الأحد، على عريضة، تُطالب بطرد النائبة عن القائمة العربية المتشركة حنين زعبي، بسبب تصريحات دعت فيها الفلسطينيين للتوجه بالملايين نحو القدس.



ووفق ما أوردت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، فإن العريضة تم التوقيع عليها بعد أسبوع واحد فقط من موافقة المحكمة العليا على قانون الإقصاء من الكنيست.وأوضحت، أن عوديد فورير من حزب إسرائيل بيتنا هو من بادر بالعريضة، التي رفض نواب أحزاب يهودية متدينة التوقيع عليها لأسباب تتعلق بمصالح تربطهم بالنواب العرب في الكنيست.ويقضي القانون الذي وافقت عليه المحكمة بعد عامين من إقراره في الكنيست، إلى أن إجراءات الطرد أو (الإقصاء) تتطلب توقيع 70 عضواً.