شؤون فلسطينية

إطلاق تطبيق (بنكي أون لاين) على الأجهزة الذكية العاملة بنظام الأندرويد

إطلاق تطبيق (بنكي أون لاين) على الأجهزة الذكية العاملة بنظام الأندرويد
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  تطبيق (بنكي أون لاين) على نظام (الأندرويد) الخاص بالهواتف والأجهزة الذكية، موضحة أن التطبيق يأتي في إطار سعي الوزارة لاستغلال التقدم في مجال برمجة الهواتف الذكية، وزيادة انتشارها واستخدامها في فلسطين، واستمراراً للجهود المبذولة في تطوير أنظمة تعمل على الأجهزة الذكية، تخدم كافة شرائح المجتمع.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها: إن التطبيق يأتي في إطار تحقيق رؤية وتوجهات الوزارة للوصول إلى بنك إلكتروني، يقديم كافة الخدمات البنكية بشكل مميز وسريع، حيث توفر النسخة الجديدة للمستفيدين مجموعة من الخدمات الإلكترونية.

وذكر البيان، أنه يمكن للمستفيد من خلال تطبيق (بنكي أون لاين) الوصول إلى مجموعة من الخدمات الاستعلامية الخاصة به منها: (خدمة الاطلاع على كشف الحساب – الاستعلام عن الدفعات المالية- تقرير بالشيكات الصادرة).

وقالت الوزارة: إن التطبيق يتيح مجموعة من الخدمات التفاعلية للمستفيد منها: (إمكانية تحويل رصيد من حسابه إلى حساب آخر، وإلغاء وتفعيل خدمة تنبيهات الرسائل القصيرة- تغيير التوقيع المعتمد الخاص به).

وأوضح البيان، أنه يمكن للمستخدمين الاستفادة من التطبيق من خلال الدخول باستخدام نظام الدخول الموحد الخاص به، وضمن إجراءات، تراعي ضمان السرية والخصوصية للمستفيدين.

وبين أنه بالامكان الاستفادة من التطبيق من خلال تنصيبه على الأجهزة الذكية العاملة بنظام (الأندرويد) على المتجر الإلكتروني "Google Play".

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