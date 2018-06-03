المفتي العام يُحذّر من تداول نسخ من القرآن الكريم لورود أخطاء فيها

حذرالشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، من تداول عدد من نسخ القرآن الكريم لورود أخطاء فيها.





وبين بأن نسخة من مصحف "المسجد الأقصى"، طبعة مكتبة سمير منصور في غزة، يوجد به نقص في عدد من الصفحات، من سورة آل عمران من صفحة (67) إلى سورة النساء صفحة (100)، علماً أن هذه النسخة حاصلة على تصريح رقم 55/2014 من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومكتوبة بالخط الكوفي المصري.





كما أوضح، أن هناك نسخة أخرى تحتوي على خطأ في كتابة نص آية رقم (49) من سورة آل عمران، حيث ورد فيها لفظ (طائراً) والصواب (طيراً)، وهذه النسخة صادرة عن مطبعة المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية في الجزائر، عام 2013.





وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص، الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ، بضرورة تسليمها إلى دار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات، حيث من الملاحظ زيادة الأخطاء في طباعة وتصوير المصاحف.

رام الله - دنيا الوطن