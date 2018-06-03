شؤون فلسطينية

الأعرج يطلع على احتياجات بلدية طمون من المشاريع التنموية التطويرية

الأعرج يطلع على احتياجات بلدية طمون من المشاريع التنموية التطويرية
رام الله - دنيا الوطن
اطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على احتياجات بلدية
طمون في محافظة طوباس، من المشاريع التنموية التطويرية، بالإضافة إلى أبرز القضايا المتعلقة بطبيعة عمل المجلس البلدي ومتابعاته مع المواطنين والمؤسسات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير في مكتبه مع رئيس بلدية طمون بشار بني عودة، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عمر سمحة، ومدير عام المشاريع عمر شرقية، وطواقم الوزارة، وعدد من أعضاء البلدية.

واستعرض بني عودة احتياجات البلدية من المشاريع وخاصة تعبيد وتأهيل الطرق الداخلية، ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالكهرباء، والمياه، والمخطط الهيكلي، بالإضافة إلى استعراض المشاريع التي جرى انجازها خلال السنوات السابقة.

بدوره، أكد الأعرج أهمية قيام الهيئات المحلية بأدوارها على أكمل وجه، والعمل الحثيث على متابعة احتياجات المواطنين اليومية وتوفير الخدمات الأساسية لهم، والبحث عن مصارد جديدة لتعزيز الإيرادات المالية من خلال التفكير بإقامة
مشاريع تنموية اقتصادية محلية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار الأعرج إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير كافة أشكال الدعم والمساعدة للبلديات والمجالس القروية لتنفيذ وإقامة مشاريع تنموية تطويرية، بالإضافة إلى متابعة كافة القضايا الإدارية والفنية والمالية للهيئات المحلية من خلال طواقم الوزارة ومديرياتها في المحافظات.

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