شؤون فلسطينية

المجموعة الحديثة لتعبئة المشروبات الخفيفة توقع اتفاقية مع شركة بيبسي العالمية

المجموعة الحديثة لتعبئة المشروبات الخفيفة توقع اتفاقية مع شركة بيبسي العالمية
رام الله - دنيا الوطن
وقّعت شركة (بيبسي كو) العالمية، اتفاقية امتياز مع شركة المجموعة الحديثة لتعبئة المشروبات الخفيفة، وافتتحت مصنعها الأول في مدينة أريحا، والذي سينتج ويوزع منتجات (بيبسي كو) لأول مرة في الضفة الغربية من خلال منشأة فلسطينية.

ويعتبر مصنع الشركة، الذي يوجد في المنطقة الصناعية بأريحا، والذي استغرق بناؤه ما يقارب الأربعة أعوام، واحداً من أكبر الاستثمارات في فلسطين، ويمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتكلف إنشاؤه نحو 20 مليون دولار.

وقال جوزيف نيومان، مدير عام منطقة جنوب شرق أوروبا والبلطيق: بيبسي كو العالمية: "تحتوي منطقة الشرق الأوسط على أهم الأسواق المستهلكة لمنتجات شركة بيبسي كو العالمية، والتي تنتج وتسوق وتوزع هذه المنتجات لشريحة كبيرة ومهمة جداً من جمهورنا المستهدف، والتوسع في سوق الضفة الغربية، ما هو إلا استمرارية لتوفير منتجات بيبسي كو لجمهور متعطش لهذه المنتجات، وعلى أتم الاستعداد للتفاعل مع علامات تجارية عالمية من خلال منشأة محلية، هذا المصنع بداية واعدة جداً في سوق مليء بالفرص".

ويشمل المصنع خطوط التعبئة والإنتاج، ويتضمن خط إنتاج بلاستيك يعد من ضمن الأكثر تطوراً محلياً وإقليمياً، بالإضافة إلى مستودعات للمواد الخام والتخزين، ومنشآت لمعالجة المياه واختبار وضمان جودة الإنتاج.

وتحرص شركة المجموعة الحديثة لتعبئة المشروبات الخفيفة، والتي تعود ملكيتها إلى عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين، على تطبيق أفضل معايير الجودة والسلامة العامة، انسجاماً مع أرقى المتطلبات الدولية، ومتطلبات ومواصفات شركة (بيبسي كو) العالمية. 

وقال سامح المصري، المدير التنفيذي لشركة المجموعة الحديثة لتعبئة المشروبات الخفيفة: "يعتبر هذا المصنع أحد أهم الهيئات الاقتصادية في فلسطين، نظراً لضخامة حجم الاستثمار الذي يمثله، والقيمة النوعية العالية للمنتجات التي يطرحها، وتجد رواجاً في الأسواق العربية والدولية من جهة، والمزايا الاستثنائية التي سيتيحها لجهة دفع عجلة التنمية، وتوفير عدد كبير من فرص العمل، والمساهمة في تعزيز وتقوية العديد من القطاعات عبر استراتيجية المسؤولية التي يتبعها من جهة ثانية".

وقال محمود اليازجي رئيس مجلس الإدارة: "تعتز مجموعة اليازجي التجارية، بكونها جزءاً من هذا الاستثمار الذي يعد أحد أكبر الاستثمارات في فلسطين، وتؤمن بإمكانات السوق الواعدة، والجمهور المستهدف المتعطش للتجدد والتغيير، والذي يقدم تحديات دائمة للمستثمرين ليس فقط بتقديم منتجات ذات جودة على مستويات عالمية، ولكن بالالتزام أيضاً بالمسؤولية تجاه الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والمسؤولية الاجتماعية تجاه الأفراد المستهلكين بشكل خاص، الأمر الذي من شأنه تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال الديناميكية، التي تولدها التنافسية وتوفر الخيارات".

وبدأ المصنع بإنتاج المشروبات الخفيفة (بيبسي كولا وسفن أب وميراندا)، حيث يعمل في المصنع التابع للشركة، 72 موظفاً، سيرتفع عددهم إلى 150 موظفاً في غضون الأشهر المقبلة من عمل المنشأة بشكل كامل، وسيتوزعون على دوائرها المختلفة، التي يشرف عليها كادر من المهندسين والمهنيين، الذين يمتلكون خبرات واسعة في مجال العمل التجاري والإداري.

ويشكل الاهتمام بالبيئة، والجانب الرياضي والتنموي والمجتمعي، أبرز محاور سياسة التنمية الاجتماعية، التي ستطبقها الشركة، التي يُعوّل عليها الكثير ليس في توفير منتجات (بيبسي)، و(سفن أب) و(ميراندا)، بل ومنتجات أخرى تحتاجها السوق الفلسطينية.

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