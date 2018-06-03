شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يتعامل مع 406 حوادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 406 حوادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 406 حوادث، منها 331 حادث حريق و75 حادث إنقاذ، وحالات تقديم مساعدة، نتج عنها إصابة العشرات في حوادث سير وحوادث حريق، إضافة لخسائر مادية في الممتلكات.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر اليوم الأحد، أن حوادث الحريق كانت في منازل بـ11 حالة، ومركبات 7 حالات، وصالة بحالة واحدة، وأكشاك ومعرشات بحالة واحدة، ومخبز بحالة واحدة، ومخزن بحالتين، ومحولات كهربائية وأعمدة بـ 3 حالات، وأعشاب وأشجار ومحاصيل زراعية بـ 261 حالة، وإطارات ومخلفات وغيرها بـ 37 حالة، وعن عدد الحوادث بأسباب وقوعها كانت نتيجة الإهمال 112 حالة، والحرق العمد 12 حالة، والتماس الكهربائي بـ 5 حالات، وعبث الأطفال بـ 13 حالة، وأعمال شغب بحالة واحدة، وقنابل حارقة بحالة واحدة، وتسرب الغاز بحالتين، والمدافئ بـ 3 حالات، وأسباب مجهولة بـ 183 حالة.

وأضاف التقرير، أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير بـ 17 حالة، وحالتي إنقاذ محاصرين، و9 حالات إنقاذ حيوانات وحالة فتح طرق، و6 حالات التخلص من آفات ضارة، و24 حالة طلب مساعدة، و3 حالات إنقاذ من مكان مغلق، و7 حالات إزالة زيوت، و5 حالات إنقاذ مختلفة؛ وعن عدد حالات الإنقاذ بسبب وقوعها كانت: 7 حالات انزلاق مركبات، و3 حالات تدهور، و5 حالات تصادم مركبات وحالة بسبب الكهرباء و5 حالات بمصاعد كهربائية عالقة، و4 حالات إنقاذ من منزل مغلق، و3 حالات إهمال، وحالة نتيجة اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي، و3 حالات بعوامل طبيعية و43 حالة أسباب مختلفة.

على صعيد آخر، كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة، أصدار 207 تصريحات، بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة، ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 681 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 126 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن.

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