(2786) مولوداً جديداً في قطاع غزة خلال مايو الماضي

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة: إن القطاع شهد خلال شهر أيار/ مايو الماضي 2786 مولوداً جديداً، لافتةً إلى أن مكاتب الأحوال المدنية، سجلت 319 حالة تبليغ عن وفاة خلال الشهر ذاته في محافظات القطاع.









إلى ذلك، أفادت الإدارة العامة للأحوال المدنية، أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة، سجلت 319 حالة وفاة خلال أيار/ مايو الماضي.

وحسب الوزارة، فقد أظهرت الإحصائية، أن عدد المواليد الإناث تفوق على الذكور في محافظات قطاع غزة، حيث شهد قطاع غزة خلال أيار/ مايو ميلاد 1652 مولوداً أنثى بنسبة 59% من إجمالي المواليد، مقابل 1134 مولوداً ذكراً، بنسبة 41%.وأشارت مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة، إلى أنها سجلت خلال أيار/ مايو الماضي 809 مواليد جُدد؛ فيما سجَّل مكتبا داخلية خانيونس 684 مولوداً جديداً.كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 589 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 483 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 461 مولوداً جديداً.وأظهرت الإحصائية، أن 65% من الوفيات ذكور، بواقع 209 حالات وفاة، مقابل 35% إناث بواقع 110 حالات وفاة.