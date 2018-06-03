كهرباء غزة: هذا هو الجدول المعمول به في محافظات القطاع

رام الله - دنيا الوطن

قالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة: إن الجدول الذي سيجري العمل به، سيكون أربع ساعات وصل مقابل 16 ساعة فصل متتالية.







وأوضحت الشركة، أن الجدول قد يشهد إرباكاً خاصة في المنطقة الوسطى لقطاع غزة، لافتةً إلى أن المتوفر حالياً لديها 120 ميجا وات، منها 99 ميجا من الخطوط الإسرائيلية، و21 ميجا من محطة التوليد، فيما يبلغ الاحتياج الكلي 500 ميجا وات.



وأضافت الشركة، أن سبب تدني قدرة الخطوط الإسرائيلية هو تعطل مفاجئ لخط رقم (7) المغذي لمحافة الوسطى صباح اليوم، والصيانة المستمرة على خطوط خانيونس "خطي رقم (8و11).وأشارت الشركة، إلى أن خط رقم 8 يعمل بقدرة 9 ميجا وات، وخط رقم 11 يعمل بقدرة 6 ميجا وات، علماً أن إجمالي ما يحمله كل خط في الأوقات الاعتيادية هو 12 ميجا وات.