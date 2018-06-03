الهند تُجري تجربة ناجحة لصاروخ قادر على حمل رأس نووي

رام الله - دنيا الوطن

أجرت الهند، اليوم الأحد، تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ "أغني- 5" الباليستي العابر للقارات، والقادر على حمل رأس نووي.



وكانت التجربة الأولى لصاروخ "أغني" المصنوع من قبل منظمة البحوث الدفاعية الهندية (DRDO) قد جرت في 25 كانون الثاني/ يناير عام 2002.







ويستخدم الجيش الهندي حالياً أربعة أنواع من صواريخ "أغني" وبينها صاروخ "أغني-1" الذي يبلغ مدى تحليقه 700 كيلومتر، وصاروخ "أغني- 2" (ألفي كيلومتر) و"أغني-3" و"أغني-4" (ويتراوح مدى تحليقهما بين 2.5 و3.5 ألف كيلومتر).

ووفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، فإن إطلاق الصاروخ تم في الساعة 9:50 صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، من ميدان يقع في جزيرة عبد الكلام بالقرب من ساحل ولاية أوديشا الهندية.وأضاف الموقع، أن هذه هي التجربة الناجحة السادسة لهذا الصاروخ، وتمت التجربة الناجحة السابقة لصاروخ "أغني-5" في 18 كانو الثاني/ يناير الماضي.ومن المتوقع أن يبدأ استخدام صاروخ "أغني-5" الذي يتجاوز مدى تحليقه 5 آلاف كيلومتر بعد التجربة الأخيرة، كما تواصل الهند العمل على إنتاج صاروخ "أغني-6" الذي سيبلغ مدى تحليقه 10 آلاف كيلومتر، وسيكون من الممكن إطلاقه من داخل غواصة.