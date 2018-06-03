محامي ترامب: التحقيق مع مُوكلي سيفتح معركة قانونية

رام الله - دنيا الوطن

قال محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رودي جولياني، إنه في حال استدعاء ترامب للتحقيق في تدخل روسيا المزعوم بالانتخابات الأمريكية عام 2016، فستبدأ معركة قانونية.







وأوضح جولياني، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، أن الطرفين سيذهبان إلى المحكمة، إذا حاول المحقق الخاص روبرت مولر استدعاء ترامب، مضيفاً: "إذا حاول مولر استدعاءنا فسوف نلجأ للمحكمة".وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) قد نشرت يوم السبت رسالة سرية من عشرين صفحة، وجهها فريق محامي الرئيس الأمريكي إلى المدعي روبرت مولر في كانون الثاني/ يناير الماضي، ونص رسالة ثانية، وجهت في حزيران/ يونيو 2017.وفي الرسالتين، يرفض محامو الرئيس إخضاعه للتحقيق، معتبرين أنه في النظام السياسي، لا يمكن أن يكون الرئيس متاحاً للمساءلة، كما يعتبرون أنه لا يمكن أن يُتهم دونالد ترامب بعرقلة مسار العدالة؛ لأنه يتمتع بصلاحية دستورية، تتيح له وضع حد للتحقيق الذي تشرف عليه وزارة العدل.