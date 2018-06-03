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فيديو: لأول مرة منذ عزله.. الأمير مقرن يستقبل ولي العهد السعودي

فيديو: لأول مرة منذ عزله.. الأمير مقرن يستقبل ولي العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعين مقطع (فيديو)، لزيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لعمه الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود.

وأظهر المقطع حفاوة الاستقبال التي أبداها الأمير مقرن، لدى دخول بن سلمان إلى القصر، ومن جانبه انحنى ولي العهد لتقبيل يد عمه.

من الجدير ذكره، أن الأمير مقرن بن عبد العزيز، شغل منصب ولي العهد السعودي، في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير 2015 إلى نيسان/ أبريل من نفس العام.

 

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