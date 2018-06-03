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اختتام بطولة كأس جامعة فلسطين الرمضانية فرع الشمال

اختتام بطولة كأس جامعة فلسطين الرمضانية فرع الشمال
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
وسط حضور جماهيري كبير، أقيمت، أمس السبت، المباراة النهائية لبطولة كأس جامعة فلسطين الرمضانية، فرع الشمال، والتي حملت اسم (كأس العودة). 

جاء ذلك، بحضور الدكتور كمال الشرافي، مستشار الرئيس محمود عباس، والدكتور نادر أبو شرخ، مدير فرع الجامعة، والدكتور عدنان الحجار، رئيس جامعة الإسراء، والعديد من الوجهاء والمخاتير والأعيان.

وشهدت المباراة النهائية تنافساً قوياً وروحاً عالية لفريقي عائلة المصري، وعائلة أبو سلطان، اللتين وصلتا إلى المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق.

ومن الجدير ذكره، أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليحتكم الفريقان بعدها لضربات الترجيح، والتي فاز فيها فريق عائلة أبو سلطان بـ 5- 4 ليتوج بطلاً لكأس العودة الرمضانية. 

وفي ختام البطولة، تم تكريم أصحاب المركزين الأول والثاني، كما تم تقديم درع هداف البطولة، ودرع أفضل حارس.

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