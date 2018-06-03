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إسرائيل تعترف: القبة الحديدية فشلت في اعتراض صواريخ غزة

إسرائيل تعترف: القبة الحديدية فشلت في اعتراض صواريخ غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعترفت إسرائيل، اليوم الأحد، بفشل منظومة القبة الحديدية في التصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية، التي استهدفت مستوطنات غلاف قطاع غزة، والتي أطلقت رداً على غارات إسرائيلية على القطاع.

وأقر رئيس بلدية مستوطنة (أشكلون)، جادي يرقوني، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، بعجز القبة الحديدية عن التصدي للهجمات الفلسطينية، وذلك في معرض تبريره لتوالي الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسماع دوي صافرات الإنذار في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

ووفق ما نقلت صحيفة (معاريف)، الإسرائيلية عن يرقوني، قوله: إن مستوطنات غلاف غزة، عانت الكثير من إطلاق الفلسطينيين للقذائف والراجمات، ولم تتمكن منظومة القبة الحديدية الدفاعية من مواجهتها، بشكل كامل، وإنما سقطت منها قذائف داخل المستوطنات، رغم أن سقوطها صادف أنه في مناطق مفتوحة. 

وشدد رئيس بلدية أشكلون، على ضرورة البحث عن منظومة دفاعية جديدة إضافية لمنظومة القبة الحديدية.

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