"دنيا الوطن" تستقبل وفداً من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

استقبلت "دنيا الوطن" اليوم الأحد، وفداً من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.







وضم الوفد، الدكتور جميل سرحان، نائب المدير العام للهيئة في قطاع غزة، وبكر التركماني منسق الشكاوى والتحقيقات، وبهجت الحلو منسق التدريب للتوعية، ونسمة الحلبة منسقة الإعلام.





وكان في استقبال الوفد، نائب المدير العام محمد عيسى، والمدير الإداري والمالي مأمون أبو شعبان، والمساعد التنفيذي حنين حمدونة، المساعد الإداري آلاء النمر.







من ناحيته، أكد سرحان، على أهمية ما تقدمه "دنيا الوطن" ومواكبتها للأحداث، مشدداً على ضرورة الشراكة بين الجانبين وزيادة أفق التعاون المشترك.







وأشاد سرحان، بمدى اهتمام طاقم "دنيا الوطن" بالمعرفة الحقوقية من خلال عقد الدورات التدريبية، والتعاون مع الهيئة في هذا المجال.







بدوره، رحب محمد عيسى بالوفد، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك، لافتاً إلى أن المعرفة الحقوقية لها أولوية لدى المؤسسة، وفي أجندة خطتها التطويرية للمراحل المقبلة.



رام الله - دنيا الوطن