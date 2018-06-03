مقتل 70 حوثياً خلال هجمات لقوات التحالف العربي في اليمن

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة أنباء الإمارات، إن سبعين حوثياً قتلوا جراء استهداف قوات التحالف العربي، والمواجهات التي وقعت على جبهة الساحل الغربي لليمن.





وأوضحت الوكالة، أنه بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، استهدفت مقاتلات ومدفعية التحالف العربي بقيادة السعودية مواقع وتجمعات الحوثيين في مناطق شرق المشرعي والمدمن وشمال حيس في جبهة الساحل الغربي لليمن، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الجماعة".وأضافت أن 70 عنصراً من الحوثيين لقوا مصرعهم في غارات لمقاتلات التحالف العربي، ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، في ضربة موجعة لمسلحي الحوثي أربكت صفوفهم، وأنهكت قدراتهم العسكرية في ظل التقدم الميداني المتسارع لقوات المقاومة اليمنية، باتجاه مطار الحديدة ومينائها الاستراتيجي".وأشارت إلى أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة، تمكنت من أسر 21 عنصراً من جماعة الحوثي في الساحل الغربي، فضلاً عن "العثور على عدد من الآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة التابعة للحوثيين، بعد فرارهم من ساحات القتال".