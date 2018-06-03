دولي

إسرائيل تنفي التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن القوات الإيرانية بالجنوب السوري

إسرائيل تنفي التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن القوات الإيرانية بالجنوب السوري
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفت مصادر سياسية إسرائيلية، ما قاله سفير روسيا في الأمم المتحدة من أنه تم التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل وروسيا، بخصوص إبعاد القوات الإيرانية، وتلك التابعة لحزب الله اللبناني من الجنوب السوري.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن المصادر قولها: فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكد في مكالمة هاتفية أجراها الأسبوع الماضي مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حتمية أن تنسحب إيران من كافة الأراضي السورية.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، صرح بأنه تم التوصل إلى اتفاق حول سحب القوات الإيرانية من مناطق جنوب غربي سورية قرب خط وقف إطلاق النار مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان، وتوقع تطبيقه خلال أيام.

وقال نيبينزيا، ردًا على سؤال حول ما إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران وإسرائيل بخصوص سحب القوات الإيرانية من جنوب غربي سورية: "سمعت الأخبار عن ذلك، وقرأت التقارير في الصحافة، حول اتفاق بشأن تفريق معين للقوات جنوب غرب سورية، وحسب علمي فإنه تم التوصل إلى اتفاق".

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