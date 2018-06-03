خالد مسمار: الفيتو الأمريكي ينحدر إلى مستوى الإرهاب الدولي

رام الله - دنيا الوطنقال خالد مسمار، رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني: إن (الفيتو) الأمريكي على مشروع قرار تأمين الحماية الدولية لشعبنا هو (فيتو) ينحدر إلى مستوى الإرهاب السياسي الدولي، ويشجع المجزرة المستمرة، ويمثل بلطجة وانتهاكاً للأخلاق الأممية.وأضاف مسمار من ناحية ثانية، أن رفض مجلس الأمن لمشروع القرار الأمريكي الساعي لاتهام شعبنا بمزاعم عدة، أثبت أن الولايات المتحدة، تقف وحدها إلى جانب إسرائيل، وأن على واشنطن أن تشعر بالخجل.إلى ذلك، دعا رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني، الأشقاء العرب إلى استغلال عناصر القوة، ولغة المصالح مع الولايات المتحدة، حتى لا يبقى الشعب الفلسطيني وحيداً في معركته مع الاحتلال، والقوى الداعمة له.