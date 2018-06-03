الاحتلال يمنع أربعة مواطنين من السفر عبر (معبر الكرامة)

منعت سلطات الاحتلال أربعة فلسطينيين من السفر عبر (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني يوم السبت، بحجة المنع الأمني.





وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها الأحد، أن 2156 مسافراً، تنقلوا في الاتجاهين من المعبر أمس.





وبيّنت، أن عدد المغادرين بلغ 1090 مسافراً، والقادمين 1066 مسافراً، فيما أعاد الاحتلال أربعة مواطنين.





ومن المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم، من السابعة والنصف صباحاً، وحتى التاسعة والنصف مساءً.

رام الله - دنيا الوطن