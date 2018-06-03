الجيش الإسرائيلي يُجري مناورات عسكرية بالقرب من حدود غزة

رام الله - دنيا الوطن

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنه من المقرر أن تبدأ قواته مناورات عسكرية، مساء اليوم الأحد، في جنوب البلاد، وذلك بالقرب من حدود قطاع غزة، لافتاً إلى أنه من المقرر، أن تنتهي الأربعاء المقبل.







وأوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أنه خلال هذه المناورات سيشعر السكان بحركة كبيرة لقوات الجيش، وطائرات مروحية واستطلاع، وطائرات حربية.





وأوضح الناطق باسم جيش الاحتلال، أن العملية تم الإعداد لها مسبقاً، وتهدف إلى الحفاظ على التأهب والاستعداد للقوات الإسرائيلية، وفق تعبيره.

