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دولي

مسؤول إيراني: نتطلع إلى إزالة إسرائيل وهيمنة الولايات المتحدة

مسؤول إيراني: نتطلع إلى إزالة إسرائيل وهيمنة الولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
قال قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي: إن مقر الدفاع الجوي للجيش هو مهد الشباب المقاتل، وقد أثبت قولاً وفعلاً أنه يتطلع إلى إزالة إسرائيل، وهيمنة الولايات المتحدة.

وأضاف موسوي، وفق ما أوردت وكالة (إرنا) الإيرانية الرسمية: "رغم أننا لا نرغب في الحرب إلا أن مقاتلينا ينتظرون بفارغ الصبر؛ ليلقنوا العدو درساً لا ينساه فيما لو ارتكب خطأ ما".

وأشاد موسوي بتعيين العميد علي رضا صباحي فرد، نائباً لقائد مقر (خاتم الأنبياء) للدفاع الجوي الإيراني، قائلاً: "أنا على ثقة أن مقر الدفاع الجوي، سيكون أقوى مما مضي مع قيادة العميد علي رضا".

يذكر، أن القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية آية الله خامنئي، أعلن في الشهر الماضي، تعيين العميد علي رضا، قائداً لمقر (خاتم الأنبياء) للدفاع الجوي.

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